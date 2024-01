Vytenis Andriukaitis. Lietuvos valdžios pastangos spręsti sergančiųjų vėžiu problemas: 2:1 vėžlio naudai

Negaliu suprasti, kodėl ši Lietuvos sveikatos sektoriaus atstovų ir mokslininkų idėja sukurti pilotinį ES modelį vėžiui įveikti Lietuvoje per trejus metus nesudomino nei Prezidento, nei premjerės, nei sveikatos apsaugos ministro. Siūlome ne katę maiše, o galimybę gelbėti savo šalies piliečius. Juolab tai dar gali tapti vienu iš skylėto Lietuvos iždo papildymo šaltinių ir galimybe sublizgėti ES lyderystės srityje.

Kol vėžiu sergantys Lietuvos ligoniai ir jų šeimos nariai laukia valstybės paramos, EP turi naują vadovę, kuria tapo Roberta Metsola. Deja, Briuselis iki šiol nesulaukė Lietuvos vadovų reakcijos į sveikatos specialistų 2020 m. siūlytą kovos su vėžiu planą. Vilnių ir Briuselį skiria 1764 kilometrai važiuojant keliais ir 1464 km – keliaujant tiesiai. Vėžlys, per valandą galintis įveikti 100 metrų atstumą, į Briuselį jau būtų atrėpliojęs. Eidamas tiesiai, Europos sostinę su Lietuvos kovos su vėžiu planu vėžlys būtų pasiekęs per 1 metus ir 6 mėnesius, automobilių keliais – per dvejus metus ir savaitę. Akivaizdu, kad Lietuvos valdžios sprendimų dėl vėžio ligonių gydymo greitis atsilieka nuo vėžlio tempų.