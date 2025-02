Vytautas Šunskis. Suvalkų koridorius: Lietuvos gynybos Achilo kulnas ir būtinybė veikti dabar

Be to, per Kalvarijos savivaldybės teritoriją eina strategiškai svarbūs transporto koridoriai: geležinkelis „Rail Baltica“ ir automagistralė „Via Baltica“. Šios transporto arterijos ne tik užtikrina susisiekimą tarp Baltijos šalių ir Vakarų Europos, bet ir yra potencialiai svarbūs logistiniai keliai kariniu atžvilgiu. Jų kontrolė arba užkirtimas konflikto atveju galėtų turėti reikšmingą poveikį tiek gynybos, tiek tiekimo grandinėms.