Vytautas Sinica. Vaitkaus vieta – su Paleckiu

E. Vaitkus vadovaujasi kaip tik imperiniu mąstymu. Iš to natūraliai kyla eibė prieštaravimų. Jis negali atvirai pasakyti visuomenei, kad kviečia grįžti į Rusijos glėbį. Tačiau pati jo logika link to neišvengiamai veda. Kadangi vadovaujasi imperiniu mąstymu, E. Vaitkus dovanoja Rusijai teisę į įtakos zonas. Rusijos įtakos zonoje (kur įžengti NATO neva reiškia agresiją prieš Rusiją) juk ne tik Ukraina, bet ir Lietuva. Vadinasi, Lietuva gali būti pagrįstai puolama ir okupuojama vien dėl to, kad priklauso NATO. To E. Vaitkus, žinoma, nepasako. Vietoje to jis sako: „norint būti saugiam, reikia nesikišti į kitų šalių vidaus reikalus“. Sunku sugalvoti kvailesnį teiginį: sąžiningas žvilgsnis į bet kurio pasaulio regiono istoriją iškart parodo, kad nesikišimas, ypač mažoms šalims, nelaiduoja jokio saugumo. Saugumą laiduoja šalies ar jos sąjungininkų galia.