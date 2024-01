Vytautas Sinica. Pokalbis su prof. Jordanu Petersonu apie marksizmą, laisvę ir Vakarų ateitį

Nemaža to dalis neabejotinai paveikta marksizmo, nes dauguma postmodernistų, kurie buvo šių idėjų ištakų centre, buvo marksistai, ir jie teigė, kad yra marksistai. Foucault buvo marksistas, Derrida buvo marksistas, Sartre'as buvo marksistas. Nemanau, kad Sartre'as tiesiogiai kaltas dėl postmodernizmo, bet, kaip ir dauguma to meto prancūzų intelektualų, jis buvo marksistas. Tai nėra paslaptis, tereikia paskaityti dabar garbinamų postmodernistų raštus, ypač Foucault. Aš to neišradinėju. Ir kultūrinis marksizmas nėra mano išrastas terminas. Ši idėja rutuliojosi ilgą laiką. Išties, nemanau, kad tai pats geriausias terminas, bet nežinau, ar turime geresnį.