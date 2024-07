Vytautas Sinica. Kas tas Škirpa? Koks Sukilimas? (apie sėkmingai ištrintą atmintį)

Tiesa, kad pats Škirpa turėjo antisemitinių nuostatų, ir tai jo nepuošia. Tačiau būtina suprasti du dalykus. Pirma, antisemitizmu šiandien viešumoje vadinamas vien įvardijimas, kad žydai kontroliavo kapitalą prieškario Lietuvoje ir kad neproporcingai daug kolaboravo per pirmąją sovietinę okupaciją. Viešumoje net tai įvardijama antisemitizmu. Antra, II pasaulinio karo metais tokių, sakykime, antisemitinių nuostatų turėjo daugybė lietuvių, tačiau tai netrukdė jiems būti žydų gelbėtojais. Gausiai dokumentuota, kaip žmonės gelbėjo žydus ar bent smerkė smurtą prieš juos nepaisant to, ką vadintume „ekonominiu antisemitizmu“ („pirk prekę lietuvišką – nepirk iš žydo“ – to meto antisemitiniai šūkiai). Tarp tokių buvo ir Kazys Škirpa.