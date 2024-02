Vytautas Sinica. Būtina laidoti „Nacionalinio stadiono“ projektą

Indeksavimas

Visą žiemą netyla skandalas dėl koncesininko „BaltCap“. Iš pradžių paaiškėjo, kad sustojo stadiono statybos. Dabar jau aišku, kad Vilniaus meras apie tai žinojo nuo gruodžio vidurio, bet tylėjo. Pasklido kalbos, kad „BaltCap“ prašo indeksavimo, t. y. perskaičiuoti kainą. Tarybos nariams reikalaujant administracija to „BaltCap“ prašymo niekam niekaip nepateikė, jis išlieka mistinis. Bet administracija kartojo svarstanti indeksavimą. Pagal koncesijos sutartį indeksavimo a) reikia prašyti; b) jo pagrindu gali būti tik force majeure; c) apie tokią force majeure koncesininkas privalo pranešti per penkias dienas nuo jos užfiksavimo. Nieko panašaus nebuvo ir neįvyko. Tiek karas, tiek „Covid-19“ pandemija, į kurias aptakiai apeliuota viešumoje, įvyko seniai ir jokia prasme neatitaisomai nepaveikė „BalCtap“ galimybių. Dar svarbiau, savivaldybė ir pats „BaltCap“ dvejus metus kartojo, kad vystytojas prisiima visas rizikas dėl galimo brangimo, kaina tikrai nekils, indeksavimų nebus. Rezultate viskas priešingai.