Vytautas Juozapaitis. Vilniaus senamiesčio UNESCO apsaugai – 30

Vilniaus istorinis centras 1994 m. gruodžio 17 d. 18-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos Tailande metu buvo įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą remiantis dviem kriterijais: dėl to, kad Vilnius yra išskirtinis viduramžiais susiformavusio miesto pavyzdys, kelis šimtmečius daręs didelę įtaką architektūros ir kultūros raidai didelėje Rytų Europos dalyje, ir dėl to, kad miestovaizdžio ir išsaugotos didelės pastatų įvairovės Vilnius yra išskirtinis organiškai per penkis amžius susiformavusio Vidurio Europos miesto pavyzdys. Tuomet, prieš trisdešimt metų, UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje buvo įvertinta, kad išskirtinė Vilniaus senamiesčio vertybė yra jo universalumas — harmoninga jo įvairių ypatybių gausos visuma. Dėl šios ypatybės ir iškyla tam tikras pavojus senamiesčio unikalumui sparčiai besiplėtojančiame mieste, o LR Seimo Kultūros komitetui, teikiančiam išskirtinį dėmesį šalies paveldo išsaugojimui, ypatinga pareiga – budėti kultūros paveldo sargyboje ir siekti suderinti miesto unikalumo ir sparčios plėtros koliziją. Kartais viešojoje erdvėje pasigirsta nuogąstavimų, kad mūsų valstybėje pernelyg išsiplėtojęs biurokratinių, arba valstybės tarnybos institucijų, tinklas, bet kultūros paveldo atžvilgiu, manau, atsakomybių pasiskirstymas yra pozityvi aplinkybė: kultūros paveldo objektų atžvilgiu būtina įtraukti kuo didesnį specialistų, menininkų, teisininkų, politikų, mecenatų, valstybės ir savivaldybių vadybininkų būrį.