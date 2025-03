Vytautas Juozapaitis. Nematomas frontas, arba tęsiant apie tai, kas savaime suprantama

Būtų labai liūdna, jeigu pasirodytų, kad ministras labai rimtu kultūros menkinimo argumentu laiko ministerijų darbuotojų skaičių ir dėl to vardija gausiai kuruojamas pavaldžias įstaigas. Knieti priminti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 42 straipsnį, kuris sako, kad „Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi“. Jeigu kultūra yra laisva, kiek valdininkų reikia kultūrai prižiūrėti? Be to, atkreiptinas dėmesys į kai kurias sritis, kuriose veikia Seimo įsteigtos institucijos ekspertinės ir patariamosios politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais ir tose pat srityse vykdomąsias funkcijas atliekančios įstaigos (pavyzdžiui, kultūros paveldo, valstybinės kalbos ir pan.). Ar tose srityse dar kartą viską turi perdaryti ministerija?