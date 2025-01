VRK verdiktas: laida „Kitokie pasikalbėjimai“ su Nausėda – paslėpta politinė reklama

Be to, jis akcentavo, jog „Kitokių pasikalbėjimų“ laidos formatas yra visiškai kitoks, tad visų kandidatų pakviesti pokalbiui – nėra įmanoma.

Posėdyje kalbėjo ir G. Nausėdos advokatas Justas Vilys. Jis pabrėžė, jog laida „Kitokie pasikalbėjimai“ yra pramoginio turinio, todėl jai neturėtų būti taikomi kitoms visuomenės informavimo priemonėms priskiriami standartai. Be to, J. Vilio teigimu, nereikėtų sureikšminti ir to, jog pašnekovas – G. Nausėda. Anot jo, per keletą metų laidoje dalyvavo įvairiausi šalies politikai.