Virginijus Sinkevičius. Pirmą kartą savo istorijoje stosime prie Europos Sąjungos likimo derybų stalo

Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dvidešimtmečio proga rašiau, kad gražų jubiliejų pasitinkame visai Europos Sąjungai stovint istorinėje kryžkelėje. Tokioje, kokioje Europa per 74 metus nuo gegužės 9-osios Šumano deklaracijos yra buvusi tik du kartus. Lietuva prie Europos Sąjungos prisijungė kaip prie stiprios užuovėjos, kurios priedanga suteikė mums saugumo garantijas, augimo ir persiorientavimo galimybes. Todėl mūsų santykis su Europos Sąjunga istoriškai klostėsi per siaurą ekonominės naudos Lietuvai prizmę, tačiau ateinantis dešimtmetis ar netgi du – nebebus tokie, kokie buvo praėję. Europa trečią kartą savo istorijoje nuo Antrojo Pasaulinio karo pabaigos susiduria su grėsme tapti nereikšmingu politiniu bloku pasauliniu lygiu, taip pat ir palikti mūsų žmones be tos europinės gerovės, apie kurią svajojo ir daugelis lietuvių šio tūkstantmečio pradžioje.