Virginijus Sinkevičius. ES narystės 20-metį minime stovėdami istorinėje kryžkelėje

Ši refleksija Lietuvai yra būtina ir tam, kad galėtume vykdyti politiką, kuri atliepia ne tik Lietuvos žmonių norus ir lūkesčius, tačiau ir europinės politikos realijas. Kai kurie Lietuvos valstybės atstovai vis dar jaučiasi labai patogiai važinėdami po Europą ir tiesiog reikšdami nepasitenkinimą – per mažai to, per mažai ano. Tai brėžia nelabai sąžiningą santykį tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos – Europos Sąjunga nėra kostiumuotų ponų susirinkimas, kuris pildo mūsų norus. Tikroji europinė politika yra nuolatinis politinių aljansų statymas. Sprendimai toli gražu ne visada priimami Briuselyje, labai dažnai Briuselyje jie tik patvirtinami. Kaip brandi Europos Sąjungos valstybė, sulaukusi 20 metų, turėtume suprasti, kad ir mes prisiimame atsakomybę už visus bendrus sprendimus. Vaikas gali iš tėvų tiesiog prašyti malonės, tačiau su branda ateina ir pareiga prisiimti bendrų problemų naštą.