Vilija Targamadzė. Bendrojo ugdymo mokykla: progresyvumas ar stagnacija?

Kas krinta į akis? Aiškus orientavimasis į ekonominius ir finansinius rodiklius. Akivaizdus pavyzdys – būtinas 21 mokinys III gimnazijos klasėje. Būtent šis skaičius sudaro galimybes skirstyti mokinius į pogrupius. Bet ar šiandien, žvelgiant iš ugdymo mokslo pozicijų, ta riba adekvati? Be jokios abejonės, tai neturėtų būti griežta riba, nes galima panaudoti įvairesnius metodus, technologijas, etc. – tam atveria galimybes ir virtuali aplinka. Be to, nereikia prisirišti prie esamo, ganėtinai sustabarėjusio mokyklos modelio, reikalingi esamai situacijai ir perspektyvai adekvatūs mokyklos modifikavimo scenarijai. Aišku, jei norime progreso, bet – iškart noriu persergėti – visa tai turi būti planuojama bei įgyvendinama, įvertinant teigiamas pasekmes ir galimas rizikas, savanoriško eksperimento tvarka, suteikiant tam reikalingus išteklius ir pan. Negali būti staigių judesių, nes švietimas yra inertiška sistema, ir padariniai jaučiami ilgai. Juk profilinio mokymo poveikis juntamas iki šiol...