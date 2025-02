Viktorija Girinskienė. Neduok, Dieve, būti dvyliktoku!

„Svarbu, kad prileistų prie egzaminų!“ – vilties nepraranda tėvai. Bet net jei prileis, ar pavyks išlaikyti? Jei ne – universiteto durys užsidaro. Svajonės ir ateities planai sudega per kelias minutes. Nori į universitetą? Pirmiausia praeik švietimo sistemos išbandymą ugnimi – matematikos egzaminą! Ir tada belieka tik viena išvada: gyvenime tikrai yra ką veikti ir be matematikos. Yra ką veikti ir be absurdiškų vertinimo sistemų, per didelio krūvio ir nuolatinės kovos dėl teisės baigti mokyklą. Bet ar neturėtume pradėti kelti klausimo: kodėl vis dar laikomės tokios sistemos, kuri išsilavinimą paverčia kankyne? Kodėl uždarome jaunimui ateities galimybes, reikalaudami to, kam nesuteikiame tinkamų sąlygų? Ar švietimas Lietuvoje – tai eksperimentas, kuriame išgyvena tik turtingiausi, stipriausi ir psichologiškai atspariausi?