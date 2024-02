Viktoras Pranckietis. Ačiū jums, mieli „būgnininkai“, kad mušate Vilniuje – juk kaži, ar drįstumėte ten, kur... degė laužai

Azotas, o ypač nitratinis azotas, yra judrus dirvožemyje ir lengvai migruoja su dirvožemio tirpalu gilyn, todėl siekiant efektyviausio azotinių medžiagų panaudojimo, jis augalams patiekiamas tinkama norma (angl. right rate), tinkama forma (angl. right source), tinkamu laiku (angl. right time) ir tinkamoje vietoje (angl. right place).