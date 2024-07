Vigilijus Jukna. Valdančiųjų darbo rezultatas – blogėjanti žmonių gyvenimo kokybė

Artėjant kadencijos pabaigai, manau, galima drąsiai sakyti, kad toks yra ketverių metų valdančiųjų darbo rezultatas – tiesus kelias į skurdą. Mokesčių reforma nepriimta, be to, kyla grėsmė, kad Lietuva negaus beveik 4 mlrd. eurų iš ES, kadangi neįgyvendintos reikiamos reformos. Be to, anot Valstybės kontrolės, gali būti, kad Lietuva nespės panaudoti 71 mln. eurų, skirtų „Rail Baltica“ geležinkelio transporto projektui, kadangi šis vėluoja penkerius metus. Kelių būklė Lietuvoje apskritai apverktina – jeigu anksčiau sakydavome, kad reikia saugotis Lenkijos kelių, tai dabar reikėtų sakyti: apsaugok, Viešpatie, nuo Lietuvos kelių ir griūvančių tiltų.