Vigilijus Jukna. Ar savo sveikata galės pasirūpinti tik turtingiausieji?

Europos mastu Lietuva yra 19-oje vietoje pagal valstybės išlaidas, skiriamas sveikatos apsaugai nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Mažiau už Lietuvą (5,5 proc. nuo BVP) sveikatos apsaugai skiria tik Bulgarija (5,4 proc.), Vengrija (5,3 proc.), Rumunija (5 proc.), Lenkija (4,8 proc.) ir Latvija (4,7 proc.). Be to, Lietuva yra penkta nuo galo Europos Sąjungoje pagal kitą svarbų rodiklį – 30 proc. sveikatos sistemos išlaidų apmoka namų ūkiai, kai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad šis rodiklis neviršytų 15 proc. Paradoksas toks, kad, nors ir mokame daug, vis tiek negalime užsitikrinti laiku gaunamų paslaugų. O ką siulo valdantieji? Mistinius sveikatos centrus, kurie bus kažkada ateity. Šiandien maždaug 40 savivaldybių paskelbė, kad ketina steigti atitinkamas gydymo įstaigas, tačiau kol kas veikia tik 2 centrai. Ši reforma juda lėčiau už vėžlį ir, jei taip ir toliau, tai jai įgyvendinti gali prireikti kelių Seimo kadencijų. Kadangi ši kadencija jau finišo tiesėje, tai tikimybė, kad kils naujų idėjų reformoms, kyla ne dienomis, o valandomis. O ką daryti žmonėms rajonuose, mažuose miesteliuose, kurie lieka be normalios medicininės priežiūros? Kai tam, kad galėtum apsilankyti pas gydytoją, reikia nuvažiuoti kelioliką ar keliasdešimt kilometrų? Kur tas rūpestis žmonėmis? Popieriuje ir lentelėse? Gal norima patyliukais visą sveikatos apsaugos sistemą perduoti į privačių įstaigų rankas? Tuomet ir valstybei ramiau, ir galvos skausmo mažiau?