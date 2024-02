Vigilijus Jukna. Ar akcizai ir mokesčiai keliami pagal mėnulio fazes?

Ar valdžios ir žmonių santykis turėtų būti tik per protestus, kai išeinama į gatves ar į sostine atvykstama traktoriais? Juk žemės ūkis yra strategiškai svarbi Lietuvos ekonomikos dalis, tad kaip turėtų būti užtikrinamas jo konkurencingumas, kai mokesčiai yra tiesiog neadekvačiai dideli. Tai gal ir nesistebėkime, kai tautiečiai Lenkijoje išleidžia per pusmetį 170 mln. eurų, nes ten pigiau. Kaip galime tikėtis konkurencingumo, jei smaugiame verslą ir ūkininkus mokesčiais bei perdėtais reikalavimais. Jau nekalbant apie pridėtinės vertės mokesčio sumažinimą maisto produktams. Lenkai ir daugelis kitų Europos Sąjungos (ES) šalių jį taip pat yra gerokai sumažinę. Galėtų ir Lietuvoje valdantieji bent įdomumo dėlei pagalvoti apie vieno ar kito mokesčio sumažinimą užuot nuolat didinę. Juk dėl to didėtų žmonių perkamoji galia, mažėtų skurdas ir socialinė atskirtis.