Ukrainos ambasadorė: tai buvo spjūvis į veidą

Tad nematote ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi nutraukti karą?

Ne, nematome. Net, jei labai stengtumės, tas nevyksta. Tiesiog, pasižiūrėkit į tai, kas nutiko Sumuose ir Kryvyj Ryhe per pastarąsias dvi savaites. Jie nenori to baigti, jie pasirengę kovoti toliau. Jų tikslas yra, kad Ukrainos valstybė nebeegzsituotų, o ukrainiečiai būtų nužudyti arba asimiliuoti. Nematoma jokio ženklo, kad Rusija norėtų taikos arba bent jau dairytųsi ta kryptimi. Šiaip jau būtų pakankamai paprasta užbaigti šį karą, Rusija tiesiog turi atitraukti savo karius, palikti Ukrainos teritoriją, ir leisti mums gyventi taikoje. Visa tai būtų galima padaryti per porą dienų, bet tas nevyksta.