Turi netikėtą patarimą Zelenskiui dėl Trumpo: padėtų praeityje įgyta patirtis

Siūlo vertinti pagal darbus

„Man taip pat labai patiko Boriso Johnsono įvertinimas, kai jis sakė, kad D. Trumpas neteisus, kad Ukraina užpuolė Rusiją. D. Trumpas neteisus, kad V. Zelenskis yra nepopuliarus. Ir, kad Europos valstybių lyderiams reikia spardyti užpakalį, nes jie nesiima adekvačių veiksmų, kad galėtų prisidėti prie grėsmių suvaldymo: per lėtai vystomos pajėgos, per lėtai užkuriama gynybos pramonė ir per mažai remiama Ukraina“, – sakė V. Malinionis.