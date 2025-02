Trumpo ir Putino pokalbių fone Europa demonstruoja silpnumą: tai nieko gero nežada

Europoje – politinės lyderystės stoka

D. Trumpui ir V. Putinui susitarus pradėti taikos derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Europa, pasak politologo, demonstruoja silpnumą vietoje to, kad imtųsi iniciatyvos, siektų būti lygiaverčiu derybų dalyviu.

„Tas žvilgčiojimas per petį ir žiūrėjimas, ką daro D. Trumpas, yra Europos silpnumo požymis. Aš manau, kad mes turėtumėm orientuotis ir koncentruotis į tai, ką galime padaryti patys. Ir tos politinės lyderystės, norint išnaudoti mūsų stipriąsias puses, tikrai šiuo metu stinga.

Iš esmės be E. Macrono iniciatyvos kalbėtis su Jungtine Karalyste ir kai kuriomis kitomis valstybėmis dėl to, kad, galbūt, Europos kariai turi viena ar kita forma atsidurti Ukrainoje, galbūt, saugumo garantijos turi būti suteiktos šiai šaliai – mes tokių geopolitinių iniciatyvų iš esmės neturime. Ir tai reiškia, kad atsiduriame situacijoje, kai esame visiškai priklausomi nuo to, ką nusprendžia daryti JAV prezidentas.