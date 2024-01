Tadas Vinokuras. 4 darbo dienų savaitės nauda visuomenei: ko bijo Šimonytės Vyriausybė?

Nes iš darbuotojų pusės dažnai pasigirsta nuogąstavimai, kad pritaikius 4 darbo dienų savaitę kažkokiu būdu sumažėtų jų atlyginimas. Tad reikia pasakyti labai aiškiai, kad darbo savaitės trumpinimas nedidintų krūvio ir nesumažintų atlyginimo, o paprasčiausiai leistų tą patį darbą atlikti per trumpesnį laiką. Štai praeitų metų vasarį priimtas įstatymas Belgijoje leidžia patiems darbuotojams savo darbo valandas paskirstyti taip, kad jie spėtų atlikti tas pačias užduotis per keturias dienas. Taigi darbuotojas Belgijoje jau turi galimybę pats pasirinkti, ar norėtų dirbti penkias, ar keturias dienas per savaitę.