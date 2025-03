Svajūnas Plungė. Ar mūsų politikai rimtai ruošiasi dienai X?

Kitas įšaldytas klausimas – Kinija. Taip, Kinija padeda Rusijai išgyventi ekonomiškai, taip, ji yra autokratiška valstybė, kurioje pažeidžiamos žmogaus teisės. Tačiau tai – antra pagal BVP galingiausia šalis pasaulyje, o realiai – pirma, nes JAV dolerio perkamoji galia Kinijoje lenkia JAV: už tą patį dolerį ten nuperki daugiau prekių ir paslaugų. Vertinant ekonomiką pagal perkamąją galią, 2025 m. Kinijos prognozuojamas BVP sieks apie 40 trilijonų JAV dolerių, kai JAV – apie 30. Be to, Kinija nesivaiko nei svetimų teritorijų aneksijų (taip, yra Taivanas, bet jis oficialiai nepriklausomybės neskelbė, o dauguma pasaulio valstybių ir Jungtinės Tautos laiko jį Kinijos dalimi), nei ekonominių karų, nei tarptautinių institucijų ar bendradarbiavimo griovimo. Kitaip sakant, ji nedaro to, kuo dabar užsiima D. Trumpo administracija JAV – negriauna to, kas mums gyvybiškai svarbu. JAV sugriovus savo sąjungas, Kinija taps – jei dar netapo – galingiausia pasaulio valstybe. O mes? Nuo 2021 m., kai Vilniuje įsteigėme Taivaniečių atstovybę, su Kinija praktiškai neturime diplomatinių santykių. Europoje esame tokie vieninteliai.