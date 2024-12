Šuklinas net yra sulaukęs pasiūlymo pasikeisti pavardę: dar klausimas, kas didesnis patriotas

Galiu suprasti, kad morališkai tai sunkus klausimas. Ačiū, kad atvirai, be puolimo apie tai kalbate. Visgi sakykite, ar ta istorija yra sukliudžiusi siekti kokio nors tikslo?

Neįsivaizduoju; aš paleidau, ir dabar, net labai norėdamas, net jei turėčiau pinigų, – viskas, nieko nebegaliu padaryti, traukinys nuvažiavo. Reikėjo reaguoti iš karto. Pirma reakcija buvo daryti viską, skolintis, kad tik surinkčiau reikiamą sumą, kovoti už save. Paskui pažiūrėjau, kad čia tokie pinigai, viskas gali neapsiriboti 300 tūkst. eurų, tai teks visą gyvenimą dirbti, kad kažkam kažką įrodyčiau, palikti šeimą be pinigų. Dėl to tą istoriją paleidau, bet visada sąžiningai kovojau sporte, dėl to visada drąsiai atsakau į šitą klausimą: niekada nevartojau, atvirkščiai, siekiau, kad sportininkai kovotų sąžiningai, bet kažkodėl taip išėjo. Galbūt ateityje kur nors išplauks daugiau informacijos, gal paaiškės, kas ir kaip nutiko.