Statistinis naujasis Seimo narys – vedęs penkiasdešimtmetis, turintis turto už 280 tūkst. eurų

Į parlamentą išrinkti 8 milijonieriai

Naujos sudėties Seime dirbs ir aštuoni milijonieriai. VRK duomenimis, turtingiausias parlamentaras – daugiamandatėje apygardoje išrinktas „Nemuno aušros“ atstovas Dainoras Bradauskas, kurio turtas yra įvertintas per 3,162 mln. eurų.

Toliau rikiuojasi kandidatas į premjerus socialdemokratas Gintautas Paluckas, turintis 2,138 mln. eurų vertės turto, kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąrašu į parlamentą išrinktas advokatas Ignas Vėgėlė (1,860 mln. eurų), „Laisvės ir teisingumo“ lyderis, buvęs sostinės meras Artūras Zuokas (per 1,556 mln. eurų), Liberalų sąjūdžio atstovas Arminas Lydeka (1,359 mln. eurų), socialdemokratas Šarūnas Birutis (per 1,071 mln. eurų), „valstietis“ Bronis Ropė (per 1 mln. eurų), konservatorius Kazys Starkevičius (1 mln. eurų).