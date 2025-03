Stasys Buškevičius. Politikų įtaka vietinei žiniasklaidai: kaip nutraukti tamprias gijas?

Finansinis spaudimas yra tik vienas iš būdų, kaip politikai gali daryti įtaką vietinei žiniasklaidai. Kai kuriose savivaldybėse pasitaiko atvejų, kai valdantieji tiesiogiai ar netiesiogiai spaudžia redaktorius ir žurnalistus, kad šie formuotų palankų viešąjį diskursą. Be to, vietos valdžia neretai turi savo informacijos kanalus, tokius kaip savivaldybių interneto svetainės ar biuleteniai, kurie pateikia tik vienašališką informaciją be kritiško požiūrio. Tokios praktikos kelia didelę grėsmę demokratijai, nes piliečiai negauna objektyvios ir nepriklausomos informacijos. Informacijos sklaida tampa selektyvi, o kritiniai balsai gali būti nutildyti. Tai silpnina pilietinę visuomenę ir trukdo skaidrumui bei atskaitomybei.