Stanislovas Buškevičius. Vengrija blokuoja Švedijos įstojimą į NATO ir tai ypač blogai Lietuvai

Karo atveju Rusijos ir Baltarusijos jungtinei kariuomenei su gausiomis tankų kolonomis pavykus greitai prasiveržti per Lietuvos pusę Suvalkų koridoriumi į Karaliaučiaus sritį, atkertant mus nuo lenkų, rimčiausia ir gausiausia pagalba Lietuvai pirmiausia ateitų iš Švedijos, jeigu ši tuo metu jau priklausytų Aljansui. Be to, Švedijai tapus NATO nare, Baltijos jūra faktiškai taptų NATO vidaus vandenimis, o tai – košmaras Rusijai.