Socialdemokratai gali pretenduoti į dešimt ministerijų, dvi įvardijo

„Būtų gerai, kad kažkaip tas bendravimas tiek viduje, tiek išoriškai būtų labiau subalansuotas. To linkėčiau visiems“, – akcentavo V. Blinkevičiūtė.

Su „Nemuno aušra“ nesidera

Tuo metu socialdemokratas Juozas Olekas pabrėžė, kad mandatų koalicijoje užtenka ir be „Nemuno Aušros“. Be to, priminė jis, R. Žemaitaičio partija yra pati nusprendusi nebūti valdančiosios daugumos dalimi.