Socialdemokratai gali pretenduoti į dešimt ministerijų, dvi įvardijo

„Būtų gerai, kad bendravimas tiek viduje, tiek išoriškai būtų labiau subalansuotas. To linkėčiau visiems“, – akcentavo V. Blinkevičiūtė.

Su „Nemuno aušra“ nesidera

O socialdemokratas Juozas Olekas pabrėžė, kad mandatų koalicijoje užtenka ir be „Nemuno aušros“. Be to, priminė jis, R. Žemaitaičio partija pati nusprendusi nebūti valdančiosios daugumos dalimi.