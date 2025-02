Skaisgirytė įvertino Vokietijos rinkimų rezultatus: geriausia, kas gali nutikti Lietuvai

„Jeigu amerikiečiai gana aiškiai pasakė, kad nenori karių Ukrainoje, to vadinamojo „boots on the ground“, tai yra kitos formos padėti, pavyzdžiui, per oro gynybą. Galima ieškoti sprendimų, tačiau šiandien juos matytume kartu su amerikiečiais. Idealiausiu atveju su amerikiečiais“, – akcentavo ji.