„Skaidrinam“ Vilniaus rajone: tarybos nariai degalus pylėsi po kelis kartus per dieną, akiratyje – ir meras Duchnevič

Maksimalią išmoką per kadenciją gavo ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų komiteto vadovė, lenkų rinkimų akcijos narė Tatjana Markova. Skelbiama, kad politikė pateikė čekius tiek už dyzeliną, tiek už benziną. Iš viso T. Markova pirkdama kurą per kadenciją atsiskaitė mažiausiai 17 skirtingų mokėjimo kortelių.

Kiek mažesnę nei maksimali suma per kadenciją įsisavino dar vienas LLRA atstovas Anton Feliks Stankevič, ėjęs tarybos teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininko pareigas. Iš viso jam buvo išmokėta 9300 eurų kompensacijų. Jo ataskaitose – mažiausiai 28 skirtingos mokėjimo kortelės. Be to, kelis kartus kurą „pirko“ porą kartų per dieną.