Šimonytė: tikiuosi švietimo ministro kandidatūrą pateikti iki savaitės pabaigos

„Man atrodo, kad tikrai tą situaciją pavyko gana gerai stabilizuoti ministrei Navickienei ir ministerijos komandai remiantis tomis pamokomis. Kai kurios iš jų tikrai skausmingos ir nemalonios, už tai aš tikrai atsiprašau ir labai apgailestauju, kad to streso buvo daugiau, negu kad jo natūraliai per atsiskaitymus turėtų būti. Jo buvo per daug, bet turbūt pirmą kartą kažką darant visiškai be streso be galo sudėtinga padaryti. Tos pamokos yra išmoktos“, – pažymėjo ji.