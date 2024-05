Šimonytė: kadencija nepridėjo lengvumo

„Skirtingai nuo 2019 metų, kai aš išėjau į rinkimus iš gana patogios pozicijos, būdama opozicijos politikė, be kažkokio didelio krūvio vykdomosios valdžios ir sprendimų, kurie nebūtinai visų populiarūs, visų mėgiami, nebūtinai visų pripažįstami kaip teisingi, dabar aš išėjau į šituos rinkimus visiškai iš kitos pozicijos, iš trejų su puse metų, per kuriuos matėme visko: ir pandemija, ir migracija, ir karą Ukrainoje, ir infliacijos šuolius, ir daug kitų iššūkių, su kuriais reikėjo tvarkytis čia ir dabar <...>. Aš manau, kad su visu šituo krūviu, kurį tikrai teko per trejus su puse metų nešti, išlaikyti bent jau partijos rinkėjų pasitikėjimą, tą pasitikėjimą, kurį partija gavo per 2020 metų rinkimus, yra didelis pasiekimas“, – vertino politikė.