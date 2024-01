Silva Lengvinienė: Ar žinojai, kad turi 500 eurų pasirinktiems mokymams?

Plano, kaip bus skatinama gyventojų motyvacija. Suaugusieji, pabaigę mokslus, nenori toliau mokytis. Deja, bet tai yra mūsų visuomenėje vyraujantis faktas. Pažvelgus į statistiką pamatytume, kad Lietuvoje 2022 m. vos kiek daugiau 8 proc. suaugusiųjų skyrė laiko mokymuisi. Tai yra net 4 kartus daugiau nei 2018 metais. Vis dėlto, didelė šio procento dalis yra darbdavių iniciatyvos rezultatas. Vienoje iš mano disertacijos temų buvo stengiamasi atsakyti į klausimą, kodėl darbingo amžiaus suaugusieji nenori mokytis ir kaip juos motyvuoti? Iš tiesų, priežasčių yra daugybė, o atrasti skatinančių priemonių nėra lengva. Tačiau iki šios dienos neišgirdau iš ministerijos nė vieno pagrįsto ir aiškiai suformuluoto punkto, kaip bus siekiama paskatinti nelinkusių skirti laiko tobulėjimui suaugusiųjų motyvaciją mokytis jų laisvalaikio metu. Vien apmokėti ar dalinai padengti kursų kainos neužteks. Būtų pernelyg naivu ir mokslu nepagrįsta tikėtis, kad užteks vien to. Be to, pritraukti norinčiųjų nepadės ir tokie faktoriai, kaip minimali 54 akademinių valandų kursų trukmė bei senjorų išeliminavimas iš galinčiųjų gauti krepšelį mokymams.