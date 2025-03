Seimo nariai klaidina dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai: trąšos ne prie ko

18 Seimo narių iš pozicijos ir opozicijos gretų per pateikimą Seime nepalaikė įstatymo projekto dėl sankcijų pratęsimo Rusijai ir Baltarusijai. Kai kurie jų projektą sieja su nebevykstančiu trąšų tranzitu per Lietuvą – esą dėl to mūsų šalis ekonomiškai nukenčia. Bet esmė ta, kad pateiktas sankcijų projektas su trąšomis ir jų tranzitu neturi nieko bendro.