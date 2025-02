Seime vyks neįprastas posėdis: mano, kad tai bus tiesiog cirkas

„Aš turiu klausimų koalicijai dėl pasirinko kelio: pirmiausia, kaip jau dabar matome, nepasiruošus paskelbti VGT sprendimą, o po to imti VGT sprendimą viešai kvestionuoti ar menkinti. Tai čia, aš matau, pasirinktas iš esmės blogiausias įmanomas kelias <...>, taip neturėtų būti“, – kalbėjo pašnekovė.

Kasčiūnas visų atsakymų nesitiki

„Jaučiasi toks atsitraukimas nuo 5–6 proc. Mes su nerimu klausome šitų žinių. Tai tokiu atveju kerta ne tik per mūsų planus, bet ir kerta per mūsų valstybės autoritetą, nes mes pirma paskelbėm, ką jau neva tai padarėme, o iš tikrųjų neturime net plano, kaip tai pasiekti. Tai, be jokios abejonės, yra blogas dalykas, o ypač turint omeny dabartinį visą amerikietišką kursą – tai gali mus stipriai susilpninti“, – „Delfi“ komentavo L. Kasčiūnas.