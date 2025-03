Šarūnas Birutis. Nematomas frontas: kaip atverti kultūros galias, užtikrinti visuomenės atsparumą ir suformuoti pilietiškumo skydą?

Mano požiūriu, tai būtų pagalbinė priemonė regionų žiniasklaidai, garantuojanti pradinį indėlį ir sudaranti sąlygas per penkerių metų perspektyvą užauginti savarankiškas ir savipakankamas veiklos grupes.

Reikia suvokti, kad pažadinti visuomenės pilietiškumą be turinio ir jo sklaidos yra tiesiog neįmanoma, o kokybiško turinio kūrimas nėra nemokamas. Tik nedidelė dalis kūrėjų – netgi vedami pilietiškumo ir kitų valstybei svarbių tikslų – gali leisti sau prabangą kurti be atlygio. Jei valstybė investuoja į gynybą per karo pramonę, privalo investuoti ir į savo piliečių kovinę dvasią, kuri vadinasi pilietiškumas.