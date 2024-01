Ruslanas Baranovas. Korepetitorių rėmimas kaip mūsų švietimo politikos problemų atspindys

Niekas nežino, ką daryti

Pirmosios yra aiškios, kaip ir jų sprendimo būdai. Tai tos pačios problemos, kurias savo streikuose išsako mokytojai. Per dideli krūviai, per didelis kontaktinių valandų skaičius, per dideli klasių dydžiai, per daug pašalinių veiklų, per maži atlyginimai, per daug biurokratijos. Šioms problemoms spręsti nereikia jokių grandiozinių reformų. Bet tam reikia pinigų. Realybėje po pirmojo švietimo ministro pokalbio su finansų ministru tampa aišku, kad tiek pinigų Finansų ministerija neturi arba nėra nusiteikusi skirti.