Ruslanas Baranovas. Europos solidarumo likimas spręsis kalbant apie pinigus

O. Scholzas prašo europiečių solidarumo muitų klausimu. Bet išeidamas iš Europos vadovų susitikimo dėl gynybos ištaria: „Jokio bendro skolinimosi“. Tuo pat metu jis, kaip ir visi lyderiai, kalba apie būtinybę stiprinti Europos gynybą ir visišką pasišventimą šiam klausimui. Be bendro skolinimosi visa tai lieka tik tuščiomis kalbomis. Be bendro skolinimosi bent kiek didesnės pinigų sumos Europos gynybai gali būti skirtos tik 2028 metais, prasidedant naujai finansinei perspektyvai, bet ir jos būtų labai toli nuo tikrojo poreikio. Be to, jos greičiausiai pirmiausia bus nukreiptos į karinį mobilumą, kontrmobilumo priemones ir gynybos pramonę. O. Scholzas siūlo leisti valstybėms narėms daugiau skolintis – taigi, kiekvienas už save. Tiek solidarumo su mumis dėl gynybos.