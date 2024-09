Ruošiasi rimtai: Seimo rinkimams partijos skyrė jau per milijoną eurų

Lietuvos žaliųjų partijos rinkiminėje sąskaitoje pirmosiomis rugsėjo dienomis – per 22 tūkst. eurų. Per dvi savaites ši sąskaita papilnėjo maždaug 7 tūkst. eurų. Sąskaitą papildė patys kandidatai. Bendra rinkiminė sąskaitoje surinkta suma – per 22 tūkst. eurų.