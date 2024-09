Romualdas Bakutis. Kaip pasiekti, kad mokytis taptų madinga: 10 sprendimų šiuolaikiškai švietimo politikai

Tam būtina aktyviau investuoti į naujų mokyklų plėtrą didmiesčiuose, supaprastinti ir skaitmeninti statybų biurokratiją, tuo pačiu tvarkant mokyklų tinklą regionuose, kad vaikams visoje Lietuvoje būtų prieinamos pačios geriausios mokyklos su naujausiomis laboratorijomis ir visa moderniausia įranga. Turime investuoti į prieinamesnį ikimokyklinį, pradinį ugdymą arčiau namų, o vyresnio amžiaus vaikai kai kuriuose regionuose gali mokytis geresnėse mokyklose užtikrinant jų pavėžėjimą. Galime nustatyti aiškias taisykles iš mokinio perspektyvos, kurios amžiaus grupės mokiniams per kiek laiko būtina pasiekti mokyklą, pavyzdžiui, pradinio ugdymo – daugiausia per 15 minučių; pagrindinio – per 30 minučių; vidurinio – ilgiausiai per 45 minutes.