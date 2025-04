Roberta Ažukaitė. „Mano kūnas – ne inkubatorius“: apie teisę į pasirinkimą ir orumą

Moters vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje yra žymiai platesnis. Moteris yra mąstanti, sprendimus priimanti, dirbanti, kurianti visuomenės narė, kurios teisė į apsisprendimą turi būti gerbiama. Ne per prievartą, ne per gėdą, ne per nurodymus – o per laisvę.