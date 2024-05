Rasa Pavarienė. Lietuvoje niekur nebūtų saugu

Kiekvieną žodį galėčiau pagrįsti dokumentais. Kauno marias visiškai ištuštinti galima apytikriai per pusę metų. Optimistiniais duomenimis, iki saugaus lygio vanduo būtų nuleistas maždaug per parą. Armijos telkimą pasienyje galima pastebėti, likus mėnesiams iki invazijos. O štai priešui nusprendus „nuspausti (raketos paleidimo) mygtuką“, reikalingo pasiruošimui laiko tarpas sutrumpėja iki nesuvokiamai menko. Kol kas niekas nepatvirtino, kad Lietuva, kaip, tarkime, Izraelis, turi geležinį kupolą – puikiai apsaugotą dangų. Remiantis viešai prieinama informacija, dėl šio tikslo dar tik stengiamasi. Grįžkime prie baisiausio galimo scenarijus, kuris – duok, Dieve – niekada neįvyks.

Atidarius visas pralaidas, turbinas, iš Kauno HE per sekundę galima maksimaliai išleisti apie 4000 kubinių metrų vandens. Kadangi mariose jo yra apie 500 milijonų kubinių metrų, griuvus užtvankai, tokia masė paplūstų į miestą. Bangos aukštis siektų apie 20 metrų, jos sklidimo greitis 10 kartų viršytų vidutinį pėsčiojo greitį. Automobiliu iš miesto kai kurių mikrorajonų galima būtų ištrūkti, jei nebūtų jokios spūsties ir kliūčių. Banga iš pradžių sklistų 15 metrų per sekundę greičiu, arba 54 km/val. Po minutės ar dviejų minėto aukščio banga būtų Petrašiūnuose, po maždaug 10 minučių jau žemesnė, 14 metrų aukščio, banga pasiektų Panemunę. Netrukus griaunanti masė pasiektų Kauno centrą, senamiestį. Jei kam įdomu, ar gilu būtų centre, kur sutelktos valdžios institucijos, tai taip. Išsigelbėti galima nebent ant rimtų daugiaaukščių stogų, nes banga būtų 12 metrų. Senamiesčio ir centro namai atsidurtų po vandeniu. Vilijampolėje jau būtų „visai negilu“ – tik 7 metrai... Vanduo, keliaudamas link Kuršių marių, pradėtų slūgti tik po daugiau nei 6 valandų.