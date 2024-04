Rasa Kiūdytė. Sirgti negalima numirti?

Taigi dėl mūsų sveikatos sistemos biurokratizmo nuo ligos įtarimo iki gydymo gali užtrukti net du mėnesius! Susirgus onkologine liga du mėnesiai yra per ilgas laiko tarpas, per didelė kaina pasveikti norinčiam žmogui. Toks delsimas yra nedovanotinas ir neatleistinas. Vis tik dabartinės kadencijos Sveikatos apsaugos ministerija nesiėmė ryžtingų žingsnių biurokratiniams procesams mažinti. Gydymo procesas per paskutinius ketverius metus nepasistūmėjo į priekį, o paslaugų prieinamumas, deja, liko toks pat.