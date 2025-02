Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Demografijos ir vaikų saugumo klausimu

Mano akimis, sprendimų demografinėms problemos ieškojimuose per mažai kalbama apie vaikų saugumo situaciją. Psichologai ne sykį konstatavo, kad šiandien vis daugiau tėvų tiesiog bijo atvesti vaiką į šį pasaulį, kuriame jį apsups didelis emocinis ir socialinis spaudimas. Be to, žinome vaikų ir paauglių kasdienybę su elektroninėmis cigaretėmis, ilgas valandas prie telefono ekranų, vis dar egzistuojančias patyčias mokyklose, o pastarasis Visagino atvejis yra ypač liūdnas ir keliantis nerimą.