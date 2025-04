Prezidentūra patvirtino: į valstybės kontrolieres Nausėda siūlo savo patarėją

„Artimiausiu metu itin svarbu bus užtikrinti efektyvią biudžeto politikos kontrolę. Tikiuosi iš Valstybės kontrolės aktyvesnio įsitraukimo į valstybės biudžeto formavimą, tai padėtų sudėtingu laikotarpiu išlaikyti fiskalinę drausmę. Be to, būtina ir toliau didinti Valstybės kontrolės rekomendacijų kokybę ir stiprinti poveikį viešajam valdymui. Prie to neabejotinai galėtų prisidėti ir kryptingos pastangos taikyti inovacijas – didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto, automatizuotus, tikralaikius sprendimus. Neabejoju, kad I. Segalovičienė, įsigilinusi į viešojo valdymo stebėsenos ir vertinimo temas bei sukaupusi vertingos praktinės patirties, yra tinkamiausia kandidatė siekti šių tikslų“, – sakė šalies vadovas.