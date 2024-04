Pranckietis prisiminė, kaip Žalimo žmoną Danėlienę išsirinko kandidate į KT: jie nuslėpė faktus

Politikai prisimena, kad „valstiečių“ dominuoto Seimo kadencijai skaičiuojant paskutinį pavasarį parlamentas nepatvirtino trijų į KT siūlytų kandidatų, tarp kurių buvo ir I. Danėlienė. Nepaisant to, kad kandidatūra buvo atmesta, klausimas, kokiu būdu jos pavardė atsirado ant tuometinio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio stalo – liko.

Kandidatūrą Seimui pateikęs V. Pranckietis atvirauja, kad I. Danėlienės pavardė atsirado ne be D. Žalimo dalyvavimo. Be to, apgailestauja buvęs „valstietis“, kandidatę į KT teisėjas jis pasiūlė nežinodamas visos informacijos.