Povilas Pinelis. Gyventojų civilinė sauga Vilniuje – net jei išgirsite sireną, kas toliau?

Tad užuot išsprendusi net du klausimus – kasdienį keleivių pervežimą ir pasirengimą evakuoti didelį kiekį žmonių vienu metu – Vilniaus valdžia užsispyrusiai renkasi kitą kelią. Vietoje to, kad operatyviai atlieptų abu šiuos poreikius operatyviai plėsdama miesto viešojo transporto parką, toliau investuoja į itin brangius, o svarbiausia, nelabai efektyvius sprendimus.

Po daugiau nei per tris dešimtis metų trukusio apsileidimo problemos per dieną nesusitvarko. Tačiau nacionalinėje ir Vilniaus valdžioje esantiems konservatoriams ir laisviečiams vieną dieną reikėtų baigti gręžiotis į praeitį, atsakomybę už civilinę saugą mėtyti tarp jų pačių valdomų ministerijų bei savivaldybės ir pagaliau imtis sostinės problemas spręsti iš esmės. Spręsti, nepaisant to, kad šių problemų sprendimai nėra naudingi finansiškai ar politiškai. Laiko ši valdžia dar šiek tiek turi, bet jis prasmingas tik tuo atveju, jei jį naudosime atsakingai, pradėdami darbus nedelsiant ir teikdami prioritetą ne viešiesiems ryšiams, o miestui būtiniems darbams.