Po rinkimų ketinama grįžti prie siūlymo aiškiau apibrėžti ambasadorių skyrimo tvarką: negali pasikartoti matyta netvarka

„Vis dėlto, mes tebe esame paprotinės teisės lygmenyje. Ir iš principo tai, kaip greitai ir stropiai skiriami diplomatiniai atstovai priklauso nuo to, ar geri prezidento santykiai su Vyriausybe, ar tokie, kokie jie buvo šioje kadencijoje. Dėl to tie abu įstatymų projektai, kurie buvo pateikti tiek mano, tiek Žygimanto Pavilionio, jie, pirmiausiai, norėjo išspręsti termino klausimą – kad būtų kažkoks protingas terminas, per kurį Lietuva privalo surasti ir paskirti naują ambasadorių“, – savo ruožtu teigė G. Surplys.