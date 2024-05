Po prezidento rinkimų pirmojo turo – įtakingo liberalo atsiprašymas

„Aš atsiprašau žmonių, kad Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis nekėlė savo kandidato“, – vertindamas prezidento rinkimų pirmojo turo rezultatus, sako Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius. Jis kaip ir kiti Delfi kalbinti merai teigia, kad yra nustebęs ir apgailestauja dėl to, kiek palaikymo per rinkimus sulaukė prorusiška retorika per kampaniją pasižymėjęs Eduardas Vaitkus.