Pinskuvienė – apie Žemaitaičio melą ir Karbauskio išstojimą: liūdna

Rezultatus pasižiūrėsime, bet liūdna, kad žmonės neišdrįso net ir to pačio Žemaitaičio pasiklausti: tu 16 metų buvai Seime, pusę kadencijos iš to laiko netgi buvai valdančiojoje daugumoje, tu netgi Seimo vicepirmininku buvai. Nežinau, ar žmonės pamiršo, ar neišdrįso paklausti: ar gali, p. Žemaitaiti, įvardyti bent vieną darbą, kurį dėl Lietuvos, ar dėl Lietuvos žmonių, esi padaręs per tuos 16 metų“, – komentavo Ž. Pinskuvienė.